Wilhelmshaven: Fregatte "Bayern" bricht gen Indopazifik auf Stand: 02.08.2021 07:45 Uhr Die Fregatte "Bayern" bricht heute mit ihrer Besatzung von Wilhelmshaven aus in den Indopazifik auf. Deutschland wolle gemeinsam mit seinen Verbündeten mehr Präsenz im Indopazifik zeigen, hieß es.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird am Nachmittag die Fregatte und ihre Besatzung verabschieden. Es gehe darum, Flagge zu zeigen und vor Ort zu demonstrieren, dass Deutschland an der Seite seiner internationalen Partner "für die Freiheit der Seewege und die Einhaltung des Völkerrechts in der Region eintritt", sagte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach. Im Indopazifik entscheide sich die Ausgestaltung der internationalen Ordnung der Zukunft, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD). "Wir wollen diese mitgestalten und Verantwortung übernehmen für den Erhalt der regelbasierten internationalen Ordnung." Deutschland baue Partnerschaften und Engagement in der Region aus und beteilige sich an der Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea.

Einsatz der Fregatte endet im Februar

In dem riesigen Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Japan und Australien verläuft eine der wichtigsten Handelsrouten zwischen Asien und Europa. 90 Prozent des Welthandels finden im Indopazifik statt. China demonstriert dort im Seegebiet allerdings immer stärker seine Macht. Im Februar soll der Einsatz des Marineschiffs enden.

