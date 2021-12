Wie sich Niedersachsen auf die Omikron-Welle vorbereitet Stand: 29.12.2021 16:06 Uhr Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich aus. An vielen Stellen in Niedersachsen werden Vorkehrungen getroffen, um dem befürchteten massiven Anstieg der Infektionszahlen zu begegnen.

Dass mit der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante die Zahl der Infizierten in die Höhe schnellen wird, scheint sicher. In anderen Ländern ist dies bereits zu beobachten - und auch in Deutschland erringt die Mutante zunehmend die Vorherrschaft. Niedersachsen setzt darauf, mit Impfungen das Schlimmste zu verhindern, und will das Tempo hoch halten. "Auch zwischen Weihnachten und Neujahr werden fast 190 mobile Impfteams in großem Umfang impfen, um möglichst vielen weiteren Menschen einen Impfschutz gegen Covid-19 zu ermöglichen", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. 220 mobile Impfteams waren vor Weihnachten im Land unterwegs - die Mehrzahl also legt über den Jahreswechsel keine Pause ein.

FDP kritisiert: Vorbereitungen erfolgen zu spät

Nach Warnungen des Expertenrats der Bundesregierung am 19. Dezember, das Gesundheitssystem könnte überlastet werden und das Funktionieren der kritischen Infrastruktur in Gefahr geraten, hat die FDP im Niedersächsischen Landtag zwei Kleine Anfragen gestellt. Die Fraktion will von der rot-schwarzen Landesregierung wissen, wie gut Polizei und Feuerwehr, Kliniken, Rettungsdienst sowie Strom- und Wasserversorger für drohende Ausfälle von Beschäftigten gerüstet sind. "Die taktischen Vorbereitungen zur Sicherung der kritischen Infrastruktur hätten schon längst erfolgen müssen", kritisierte der innenpolitische Sprecher Marco Genthe.

Krankenhäuser: Personal ist knapp, Termine werden verschoben

Was die Kliniken angeht, so hält die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) die Lage für beherrschbar - noch: "Die Situation ist aber schon angespannt", sagte der stellvertretende Geschäftsführer Marten Bielefeld. Nach fast zwei Jahren Pandemie müsse das Personal entlastet werden, zum Beispiel von bürokratischen Aufgaben. Das Städtische Klinikum Braunschweig etwa hat nicht akut notwendige Behandlungstermine für die ersten beiden Januarwochen abgesagt. Das soll die Ressourcen der Covid-Bereiche stärken. Die größte Herausforderung sei es, ausreichend Mitarbeitende zu haben, um die jeweiligen Stationskapazitäten aufrechtzuerhalten, sagte Kliniksprecherin Thu Trang Tran. Hierbei unterstützten sich die Braunschweiger Krankenhäuser gegenseitig.

Versorger trennen ihre Beschäftigten voneinander

Getrennte Schichten, die einander nicht begegnen: Damit will der Energieversorger EWE in Oldenburg größere Ausfälle vermeiden. Die Leitstellen könnten auch kurzfristig verlegt werden, heißt es: "Unsere Netzleitstellen arbeiten im Wechselschichtbetrieb sogar von unterschiedlichen Standorten aus", sagte Torsten Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung von EWE Netz. Die hannoverschen Stadtwerke enercity setzen seit Beginn der Pandemie verstärkt Homeoffice ein. Zudem impfen dort wie auch bei EWE die Betriebsärzte die Belegschaft. Enercity hat zudem nach eigenen Angaben Pläne für die besonders kritischen Bereiche, um jederzeit auf steigende Fallzahlen reagieren zu können.

Polizei: Zusammenarbeit in gleich bleibenden Gruppen

Polizei und Feuerwehr sind nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums ohnehin auf kritische Lagen und Katastrophen vorbereitet. Angesichts der drohenden fünften Welle habe man aber zusätzliche Vorkehrungen getroffen, darunter das schnelle Boostern der Einsatzkräfte und die Verschiebung von Weiterbildungen. Um größere Corona-Ausbrüche zu verhindern, arbeiteten die Kräfte zudem in festen Kohorten zusammen.

Bundeswehr: Noch mehr als 10.000 Kräfte bereit für Amtshilfe

Immer wieder im Pandemie-Einsatz ist die Bundeswehr. In Niedersachsen sind laut Landeskommando in Hannover derzeit 330 Soldaten und Soldatinnen eingesetzt, die meisten in der Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter. Bundesweit seien 17.500 Soldatinnen und Soldaten für Amtshilfe-Einsätze vorgesehen und könnten innerhalb von 48 bis 72 Stunden mobilisiert werden - von diesem Kontingent seien erst 6.000 im Einsatz.

