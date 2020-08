Stand: 19.08.2020 11:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wie erkennt man Kindesmissbrauch? Kurse gefragt

Die Fälle von Kindesmissbrauch in Lügde, Münster oder Bergisch Gladbach haben das Thema zuletzt wieder stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. In Niedersachsen ist die Nachfrage nach Präventionsangeboten groß. So schult etwa die Landesstelle Jugendschutz Mitarbeiter von Kitas und Schulen zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder - unter anderem mit dem Projekt "Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch". Deren Koordinatorin Christine Eichholz weiß aus Gesprächen mit Kolleginnen anderer Fachberatungsstellen, "dass sie regelmäßig mehr Anfragen und mehr Unterstützungsbedarf haben, als sie mit den personellen und zeitlichen Kapazitäten bewältigen können".

Veränderungen im Verhalten können Anzeichen sein

Laut Eichholz gibt es keine pauschalen Anzeichen, die auf einen Missbrauch bei einem Kind hindeuten. "Man würde sich wünschen, dass es eine Art Symptomkatalog gibt. Aber so einfach ist die Sache leider nicht." Mitarbeitern von Kitas und Schulen vermittele sie, dass Veränderungen im Verhalten und der Persönlichkeit eines Kindes ein Anzeichen für Missbrauch sein könnten - aber nicht müssten. Grundsätzlich sei es wichtig, sensibel und offen zu bleiben und genau hinzusehen. "So lange ein Kind nicht redet, haben wir keine Chance, das herauszufinden", so Eichholz.

Die Gedankenwelt der Täter

In den Kursen spricht Eichholz mit den Teilnehmern auch über Strategien von Tätern. Für viele sei es ein Aha-Erlebnis, sich in solche Gedankenwelten kurzzeitig hineinzuversetzen und zu verstehen, was in so einer Person vorgeht. Gleiches gelte, wenn sich die Teilnehmer in die Gedanken eines betroffenen Kindes hinein versetzten. In den Kursen können die Teilnehmer zudem ihre eigenen Fragen und Unsicherheiten besprechen und sie erfahren, was sie bei einem Verdachtsfall in ihrer Einrichtung tun müssen.

