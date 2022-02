Weil unterstützt "Veränderung der deutschen Politik" Stand: 27.02.2022 19:34 Uhr Unter dem Eindruck der russischen Aggression sei es richtig, Waffen an die Ukraine zu liefern, sagt Niedersachsens Ministerpräsident. Zudem fordert er einen anderen Umgang mit der Bundeswehr.

Es sei beunruhigend zu lesen, "dass der russische Präsident die 'Abschreckungskräfte' seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt hat und darunter auch Atomwaffen sein können", so Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Putin habe "die zentrale Schwachstelle des Systems gegenseitiger Sicherheit in Europa aufgezeigt", sagte Weil. Das nämlich setze voraus, "dass sich alle Beteiligten an Vereinbarungen halten". Putin dagegen ignoriere Verträge und Recht - daher unterstütze er die am Sonntag im Bundestag angekündigte "Veränderung der deutschen Politik": Waffenlieferungen an die Ukraine, dazu die Sperrung des deutschen Luftraums für russische Flugzeuge und der Ausschluss Russlands aus großen Teilen des internationalen Geldtransfer-Systems Swift seien "weitere Beispiele für eine neue Sicherheitspolitik".

"Bundeswehr wesentlich besser ausstatten"

Laut Weil gehört dazu auch ein anderer Umgang mit der Bundeswehr. "Deren Kernauftrag, die Verteidigung der Landesgrenzen, hat sich eben nicht überholt", so der Ministerpräsident. Es sei daher notwendig, die Bundeswehr "wesentlich besser" als bisher auszustatten. Die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), den Bau von LNG-Terminals voranzutreiben, begrüßte Niedersachsens Ministerpräsident ausdrücklich. Zudem dankte er den Bürgerinnen und Bürgern: Schon jetzt sei deutlich geworden, dass viele bereit seien, Unterkünfte und weitere Unterstützung anzubieten. Niedersachsen werde den Menschen aus der Ukraine, die ihre Heimat verlassen mussten, Zuflucht bieten.

