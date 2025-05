Stand: 17.05.2025 15:31 Uhr Winsen: Angler finden Leiche am Ufer der Elbe

Bei Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg) ist am Freitagabend eine Leiche gefunden worden. Angler hätten den Leichnam am Ufer der Elbe entdeckt und den Notruf gewählt, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Die Hintergründe zur Todesursache seien unklar. Ein Tötungsdelikt schließt die Polizei nach ersten Erkenntnissen aus. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen Mann zwischen 50 und 60 Jahren. Seine Identität sei unklar. Die Leiche lag laut Polizei schon mehrere Tage im Wasser. Die "Bild" hatte zuerst darüber berichtet.

