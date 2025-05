Hatten: Millionenschaden bei Brand auf Recyclinghof Stand: 17.05.2025 21:25 Uhr Bei dem Brand auf einem Recyclinghof in Munderloh in der Gemeinde Hatten (Landkreis Oldenburg) ist ein Millionenschaden entstanden. Die A28 ist zwischen Oldenburg und Bremen bis auf Weiteres gesperrt.

Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist unklar. Möglicherweise bleibt die Autobahn 28 die ganze Nacht dicht. Zunächst muss ein Statiker die Stabilität eines Telekommunikationsmastes prüfen, wie die Feuerwehr Oldenburg am Abend mitteilte. Der Turm ist der Mitteilung zufolge durch die Flammen stark beschädigt und könnte auf die Autobahn stürzen. "Einen Brand solcher Intensität hatten wir die letzten zehn Jahre nicht", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Warnung vor Rauchgasen aufgehoben

Unterdessen hat die Feuerwehr am späten Nachmittag die Warnung an die Bevölkerung vor Rauchgasen aufgehoben. Nachlöscharbeiten würden die Einsatzkräfte noch einige Zeit beschäftigen - möglicherweise bis in den Sonntag hinein, so die Feuerwehr. Zeitweise seien mehr als 350 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz gewesen. Der Schaden geht in die Millionen, teilte die Polizei dem NDR Niedersachsen mit. Die Ursache sei unklar.

Hunderte Autos, Werkstätten und Büroräume Raub der Flammen

Das Feuer war am Freitagabend gegen 22 Uhr ausgebrochen. Die Flammen hatten leichtes Spiel. Schnell hatte sich der Brand über eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern, etwa zwei Drittel der Fläche des Schrottplatzes, ausgebreitet. Mehrere Hundert Fahrzeuge, Reifenstapel und Schrottteile standen in Flammen, das Feuer sprang auch auf Werkstätten und Büroräume über. Die Rauchsäule sei zeitweise in Bremen zu sehen gewesen.

