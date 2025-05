Wegen "Bandidos"-Vereinsheim: Polizei zeigt Präsenz in Cuxhaven Stand: 17.05.2025 22:06 Uhr Der Rockerclub "Bandidos" hat nach Angaben der Polizei am Samstag in Cuxhaven-Franzenburg ein Vereinsheim eröffnet. Die Polizei zeigte im Stadtgebiet und in unmittelbarer Umgebung große Präsenz.

Ein abschließendes Fazit gebe es noch nicht, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am späten Abend. Bis dahin sei es rund um die Gaststätte friedlich geblieben. Es habe sich eine niedrige dreistellige Zahl an Teilnehmern in dem Vereinsheim eingefunden, so der Beamte. "Wir haben gezeigt, wie ernst wir das nehmen. Das ist auch bei den Teilnehmenden angekommen", sagte der Sprecher. "Wir werden das auch in Zukunft weiter unter Beobachtung halten."

Bundeswehr warnt Soldatinnen und Soldaten

Die Marineflieger in Nordholz haben wegen der "Bandidos"-Veranstaltung ihre Soldatinnen und Soldaten dazu aufgerufen, bis Montag nicht öffentlich in Uniform im nahen Cuxhaven zu erscheinen und das Gebiet um das neue Vereinsheim zu meiden. Der Sicherheitshinweis sei aus Fürsorgepflicht an die Beschäftigten gegangen, erläuterte ein Sprecher der Marineflieger.

Rückkehr nach fast zehn Jahren

Unklar ist, weshalb die "Bandidos" nach fast zehn Jahren in den Landkreis Cuxhaven zurückkehren. Darüber haben die Beamten bislang keine Erkenntnisse. Die "Nordsee-Zeitung" hatte zuerst über die Eröffnung des Vereinsheims berichtet.

