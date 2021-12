Warnstufe 2 auch in Wilhelmshaven und im Heidekreis Stand: 17.12.2021 07:35 Uhr Die Schwellenwerte bei "Hospitalisierung" und "Intensivbettenauslastung" sind an fünf Werktagen überschritten worden. In den meisten Landkreisen ändert sich aber nichts - dort galt die Warnstufe bereits.

Verschärft wurden die Regeln laut Gesundheitsministerium im Heidekreis und in der Stadt Wilhelmshaven. Wegen vergleichsweise niedriger Inzidenzwerte galt dort bisher Warnstufe 1, seit Freitag sind auch sie in Warnstufe 2. Damit haben Ungeimpfte nun zu vielen Bereichen keinen Zutritt mehr. In Restaurants beispielsweise gilt 2G oder 2G-Plus. In den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten galt Warnstufe 2 schon, weil bereits in der Vergangenheit der Leitindikator "Hospitalisierung" über dem Schwellenwert und die regionale Inzidenz bei mehr als 100 lag.

