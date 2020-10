Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter Stand: 21.10.2020 08:46 Uhr Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind am Mittwoch erneut in den Warnstreik getreten. In ganz Niedersachsen sind auch Kitas und Kliniken teilweise von der Warnstreiks betroffen.

In Hannover sind am Morgen erneut unter anderem die Beschäftigten der Stadtverwaltung, des Abfallentsorgers Aha, der Sparkasse und des Klinikums Region Hannover in den Warnstreik getreten. In der Abfallentsorgung etwa sei der Warnstreik "sehr erfolgreich angelaufen", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di. Etwa 90 Prozent der zum Warnstreik aufgerufenen Beschäftigen habe sich beteiligt - das zeige einen "wahnsinnigen Streikdruck".

Kundgebung am Opernplatz

Die Mitarbeiter werden sich am Vormittag an verschiedenen Orten in der Innenstadt von Hannover versammeln, unter anderem am Opernplatz. Dort wird ver.di-Chef Frank Werneke zu einer Kundgebung erwartet. Auch die Kommunen in der Region Hannover sind vom Warnstreik betroffen. Die Stadt Langenhagen hat bereits angekündigt, dass es heute in allen städtischen Kindertagesstätten zu Personalengpässen kommen wird. "Die aktuell gültigen Regelungen der 'Kohortenbetreuung' lassen derzeit keine gruppenübergreifende Betreuung zu, sodass gegebenenfalls kein oder nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot zur Verfügung stehen wird", hie es von der Stadt.

Videos 1 Min Beschäftigte des öffentlichen Dienstes streiken In Niedersachsen sind die Warnstreiks im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes fortgesetzt worden. Vielerorts blieben Kindertagesstätten geschlossen und der Müll liegen. 1 Min

Kitas, Bäder und Krankenhäuser betroffen

In Wolfsburg wollen sich die Beschäftigten am Vormittag auf dem Rathausvorplatz versammeln und eine Menschenkette bilden. Auch in Braunschweig, Salzgitter, Wolfenbüttel und Peine finden laut ver.di Kundgebungen und Demonstrationen statt. Zum erneuten Warnstreik aufgerufen sind dort unter anderem die Beschäftigten der Verwaltung, der Kitas, der Abfallentsorgung, der Sparkassen, der Agentur für Arbeit, der kommunalen Bäder und des Wolfsburger Klinikums.

Längere Wartezeiten in Zulassungsstelle

Auch im Weserbergland hat die Gewerkschaft bereits Aktionen angekündigt. In Hameln sind unter anderem die Mitarbeiter der Kommune, der Kreisabfallwirtschaft, der Wasserschifffahrtsverwaltung und der Straßenmeisterei aufgerufen, sich erneut an dem Warnstreik zu beteiligen.

1.000 Menschen in Lüneburg erwartet

Auch in Nordostniedersachsen sind verschiedene Aktionen geplant, unter anderem in Kitas und Krankenhäusern. Streikzentrum in der Region wird Lüneburg sein. Dort erwartet die Gewerkschaft auf dem Platz Am Sande rund 1.000 Teilnehmer. In Stade wollen rund 250 Beschäftigte aller Branchen in Form einer wandelnden Menschenkette durch die Innenstadt ziehen.

Bisheriger Vorschlag "geradezu respektlos"

Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Gewerkschaft im aktuellen Tarifstreit immer wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Ver.di fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat. Die bisher von der Arbeitgeberseite angebotenen Gehaltserhöhungen seien "geradezu respektlos", so eine ver.di-Sprecherin. Die dritte Runde der Verhandlungen ist für Donnerstag und Freitag in Potsdam angesetzt.

Weitere Informationen Kitas zu, keine Müllabfuhr: Tausende streiken für mehr Lohn In Hannover haben 3.000 Menschen am Donnerstag eine Kette gebildet, im Nordosten verschoben Kliniken geplante Operationen. (15.10.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.10.2020 | 08:30 Uhr