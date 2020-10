Warnstreik: Busse und Bahnen stehen vielerorts wieder still Stand: 07.10.2020 06:30 Uhr In Niedersachsen haben am Mittwochmorgen Tausende Beschäftigte von Nahverkehrsunternehmen die Arbeit niedergelegt. Pendler müssen sich deshalb auf erhebliche Probleme einstellen.

Die Gewerkschaft Ver.di zeigte sich mit dem bisherigen Verlauf der Warnstreiks zufrieden. Die Bereitschaft bei Bus- und Stadtbahnfahrern in Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg und Goslar sei ähnlich groß wie beim letzten Ausstand in der vergangenen Woche, sagte ein Sprecher. Die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra hatten bereits im Vorfeld angekündigt, dass heute alle Busse und Stadtbahnen im Depot bleiben. S-Bahnen und das Unternehmen Regiobus sind nicht betroffen.

Starke Einschränkungen zu erwarten

Ver.di will mit den Aktionen einen bundesweiten Tarifvertrag für die bundesweit rund 87.000 ÖPNV-Beschäftigten durchsetzen, um beispielsweise Arbeits- und Urlaubszeiten einheitlich zu regeln. Die Arbeitgeber wollen darüber bislang nicht verhandeln. Weitere Warnstreik-Aktionen seien deshalb in den nächsten Wochen nicht ausgeschlossen, sagte der Sprecher. Man wolle den Arbeitskampf eigentlich nicht auf dem Rücken der Fahrgäste austragen, aber die Arbeitgeber ließen keine andere Wahl.

Am Freitag keine Müllabfuhr in Hannover

Im zweiten Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes waren am Dienstag unter anderem Kitas in Hannover, die Sparkasse in Stade und die Klinik in Lüneburg dicht geblieben. Laut ver.di gab es zudem kleinere Warnstreiks in Hameln, Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) sowie bei der Stadt Stade, der Agentur für Arbeit in Stade und der Sparkasse Stade. Am Freitag will die Gewerkschaft die Müllabfuhr in Hannover und im Umland lahmlegen. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Beschäftigten im ÖPNV bundesweit die Arbeit niedergelegt. In Niedersachsen war es deswegen zu massiven Einschränkungen im Nahverkehr gekommen.

Am 22. Oktober gehen die Gespräche im Tarifstreit weiter. Mitte September waren diese ergebnislos beendet worden. Die Gewerkschaften fordern von Bund und Kommunen unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro.

