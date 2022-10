Vor Semesterstart: Viele Studierende in Wohnungsnot Stand: 03.10.2022 10:19 Uhr Kurz vor dem Start des Wintersemesters ist die Wohnungsnot für viele Studierende in mehreren Städten in Niedersachsen offenbar sehr groß. Das teilten die Studentenwerke mit.

In Hannover sind nach Angaben des Studentenwerks alle 2.774 Wohnheimplätze belegt. Knapp 1.600 Studierende würden allerdings noch auf einen Wohnheimplatz warten, so eine Sprecherin. Auf dem privaten Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt sei es ebenfalls schwierig, eine Wohnung zu finden - darüber würde Studentinnen und Studenten immer wieder berichten.

VIDEO: Expo-Turm soll Mittelpunkt eines Studenten-Campus werden (2 Min)

Angespannte Lage auch in Braunschweig und Lüneburg

Auch in Braunschweig, Hildesheim und in Lüneburg haben Studierende große Probleme eine Wohnung zu bekommen, teilte das Studentenwerk Ostniedersachsen mit. Ausnahmen seien Wolfenbüttel und Suderburg - hier sei die Lage etwas entspannter, hieß es.

Hotelzimmer für Studierende in Göttingen

Einen Anstieg der Nachfrage nach Wohnheimplätzen wird auch in Oldenburg registriert. Das Niveau sei wieder auf dem Stand von vor der Corona-Pandemie, sagte eine Sprecherin des dortigen Studentenwerks. Konsequenzen gezogen hat bereits das Studentenwerk Göttingen: Als Reaktion auf den überlaufenden Wohnungsmarkt zu Semesterbeginn können Studierende dort bis Ende November für fünf Euro pro Nacht in einem Hotel unterkommen.

