Mit Föhn und Haarspray: Niedersachsen sucht das Super-Rind Stand: 27.04.2025 14:46 Uhr In Beverstedt im Landkreis Cuxhaven buhlen rund 80 Züchter von schottischen Hochlandrindern darum, wer das schönste Jungtier hat. Katharina und Björn Bedürftig richten die Schau zum ersten Mal auf dem eigenen Hof aus.

von Catherine Grim

"Hochlandrinder sind einfach meine Leidenschaft. Diese Tiere sind so majestätisch und ruhig", schwärmt Katharina Bedürftig, während sie auf der Weide das lange braune Fell eines einjährigen weiblichen Tieres mit Föhn und Haarspray bearbeitet. "Oh nein, mein Rind hat sich wieder hingelegt, Mist!", schimpft der Mann neben ihr, der ebenfalls gerade ein braunes Jungtier gerade gestylt hat.

Zum ersten Mal Jungtierschau in Beverstedt

Katharina Bedürftig züchtet Hochlandrinder. Zusammen mit ihrem Mann Björn hält sie 100 Tiere auf 110 Hektar auf ihrem Betrieb in Beverstedt im Landkreis Cuxhaven. An diesem Samstag Ende April ist für die beiden ein besonderer Tag. Zum ersten Mal richten sie die Jungtierschau für schottische Hochlandrinder in Niedersachsen auf ihrem Hof aus. Rund 80 männliche und weibliche Tiere zwischen einem und drei Jahren aus unterschiedlichen Bundesländern buhlen hier darum, zum schönsten Rind in ihrer Altersklasse gekürt zu werden.

Der Preisrichter reist aus Schottland an

Dafür hat das Ehepaar Bedürftig extra einen Preisrichter aus Schottland angefragt. Angus MacDonald kommt von der Inselgruppe der Äußeren Hebriden und begutachtet die Tiere in seiner Tracht mit typischem Schottenrock. "Gute Bewertungen bekommt ein Rind, wenn es gut läuft, stark ist, nicht fett, sondern muskulös. Bei den Weibchen mag ich es gerne, wenn sich die Hörner schön nach oben schwingen", erklärt er. Und fügt hinzu: "Ich bewerte die Tiere nach festgelegten Kriterien - und danach, ob ich sie auch gerne auf meinem eigenen Hof in Schottland sehen würde."

Präsentieren, was man hat

Denn dafür ist die Jungtierschau da: den anderen Züchterinnen und Züchtern zu zeigen, dass man selbst sehr gute Zuchttiere hat. Hubert Hörmann und Josef Schneider sind aus Bayern angereist. "Ohne eigene Rinder, denn die können wir schlecht 900 Kilometer durchs Land karren", erklären sie. "Züchter wie wir scouten die Tiere schon in jungen Jahren, schauen, ob sie für die eigene Zucht eine Zukunftsperspektive haben", erklärt Hörmann. Auf manch einer Jungtierschau wechseln die Tiere die Besitzer. "Das wird bei uns dieses Mal aber schwierig - kein Platz für ein Rind in unserem Pkw", scherzt Hörmann.

Voller Erfolg für das Ehepaar Bedürftig

Nach sechs Stunden hat Angus MacDonald alle Rinder ganz genau betrachtet und mit verschiedenen Griffen Muskeln und Statur geprüft. Katharina und Björn Bedürftig sind zufrieden - nicht nur, weil sie mit zwei ihrer drei Jungtiere den ersten Platz gemacht haben. "Das Schöne ist, dass wir Gastgeber sein dürfen und Menschen hier zusammenbringen können, die unsere Leidenschaft teilen", sagt Katharina Bedürftig. Und nicht nur Züchter waren dabei - rund 120 Gäste schauten sich das Spektakel offensichtlich gerne an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft