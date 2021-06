Volksfest in Corona-Zeiten: "Hanno-Park" startet in Hannover

Stand: 25.06.2021 11:15 Uhr

Heute startet in Hannover der "Hanno-Park" - es ist das größte Volksfest in Corona-Zeiten in Niedersachsen. Versprochen wird ein Fest für Familien - mit Karussells und Losbuden, aber ohne Bierzelte.