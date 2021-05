Verbot von Ansaar International: Razzien in Niedersachsen Stand: 05.05.2021 11:20 Uhr Bundesinnenminister Seehofer hat den salafistischen Verein Ansaar International sowie seine Tochter-Organisationen verboten. In zehn Bundesländern gab es Durchsuchungen, darunter auch in Niedersachsen.

Bundesweit waren am Mittwochmorgen mehr als 1.000 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurden rund 150.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover machte zunächst keine Angaben dazu, wo genau die Durchsuchungen in Niedersachsen stattfanden und welche Personen ins Visier genommen wurden.

Spenden zur Terrorfinanzierung

Zur Begründung des Verbots hieß es aus dem Bundesinnenministerium, die Spendensammlungen des islamistischen Netzwerks Ansaar International erfolgten in der Absicht, diese an terroristische Vereinigungen im Ausland weiterzugeben. "Wer den Terror bekämpfen will, muss seine Geldquellen austrocknen", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Ansaar International und seine Teilorganisationen in Deutschland verbreiteten ein salafistisches Weltbild und finanzierten unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe weltweit den Terror. Zudem würden die Missionierungsaktivitäten der Gruppe gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen.

Verein war in Hannover und Hildesheim aktiv

Ansaar International hat nach Informationen des NDR in Niedersachsen bislang auch in Hannover und Hildesheim Spenden gesammelt. 2019 hatte es bereits eine Razzia in Hannover gegeben. Dabei war die Wohnung eines Predigers durchsucht worden, der zu den zentralen Figuren der deutschen Salafisten-Szene zählte. Er hatte in der hannoverschen Innenstadt umstrittene Kuchenstände beworben, bei denen angeblich Hilfsgelder für Opfer in Syrien gesammelt wurde. Die Stadt hatte die Stände damals genehmigt und damit eine Diskussion ausgelöst.

