Stand: 25.03.2019 14:17 Uhr

Unfallstatistik: Doppelt so viele Tote auf der A2

417 Menschen haben im vergangenen Jahr in Niedersachsen ihr Leben bei Verkehrsunfällen verloren. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten von 403 im Vorjahr wieder leicht angestiegen. Zuletzt waren die Todesfälle leicht rückläufig. Einen besonders hohen Anstieg gab es 2018 auf Autobahnen, wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik am Montag berichtete. Dort sei die Zahl der Verkehrstoten von 2017 auf 2018 um 55,3 Prozent auf 59 gestiegen. Schwerpunkt ist demnach der 150 Kilometer lange Abschnitt der A2. Dort verloren 24 Menschen ihr Leben (zuvor 11), 478 wurden verletzt (zuvor 394). Ein Großteil der Unfälle habe sich im Zusammenhang mit Baustellen ereignet.

Sicherheitsmaßnahmen greifen noch nicht

Maßnahmen des Verkehrsministeriums für eine bessere Baustellensituation und mehr Sicherheit auf der A2 griffen noch nicht optimal, sagte Pistorius. "Ein bisschen mehr Wirkung hätte ich mir natürlich erhofft." Um die Unfallzahl zu senken, hatte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) schnellere Arbeiten und einen Verzicht von Fahrstreifensperrungen angekündigt. Eine Untersuchung von A2-Baustellen hatte ergeben, dass es insbesondere vor Baustellen zu Unfällen kommt, wo die Zahl der Fahrstreifen reduziert wird und deshalb der Verkehr stockt.

Können feste Radarfallen Unfälle verhindern?

"Jeder Mensch, der sein Leben im Straßenverkehr verliert, ist einer zu viel", sagte der Innenminister. Da sei es nur ein geringer Trost, dass die Zahlen im Zehnjahresvergleich gering ausfielen. Bei Unfällen mit Bäumen und generell bei Unfällen auf Landstraßen habe es 2018 sogar einen historischen Tiefstand in Niedersachsen gegeben. Um die Sicherheit auf den Autobahnen zu erhöhen, werde in den kommenden Monaten über die Installation fester Radarfallen in Dauerbaustellen beraten, kündigte Pistorius an. Prinzipiell sei es auch eine Option, die Schilderbrücken an der A2 in der Zukunft für das Installieren von Abstandradar-Anlagen wie "Section Control" zu nutzen, sagte der Minister.

Liberale kritisieren Baustellen-Management

Für die vielen tödlichen Unfälle an Baustellen macht die FDP das schlechte Management der Landesregierung verantwortlich. "Wir haben viel zu viele Baustellen, die zu lange da sind, und deren Beschilderung nicht optimal ist", sagte der Abgeordnete Jörg Bode dem NDR. Auf Hauptverkehrsstraßen wie A2, A1 und A7 sei es sinnvoller, 24-Stunden-Baustellen einzurichten und diese besser und digital auszuschildern. Zudem seien verstärkte Polizeikontrollen bei Lkw und deren Ladung ein wichtiger Baustein.

