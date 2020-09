Stand: 11.09.2020 20:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Überflüssig oder sinnvoll? Corona-Tests für Lehrer

Schon lange fordern Verbände und Gewerkschaften regelmäßige Corona-Tests für Lehrkräfte - seit Donnerstag gibt es sie: Bis zu den Herbstferien dürfen sich Lehrkräfte, Schulleiter und Sozialpädagogen des Landes zweimal kostenlos testen lassen. Das Angebot wird unterschiedlich aufgenommen: Der Städtetag findet es sinnvoll, der Landkreistag hält es für Geldverschwendung. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt dagegen vor einer "gefühlten Sicherheit".

Landkreistag beklagt Kosten

Große Zweifel am Sinn des Programms, für das das Land rund elf Millionen Euro bereitstellt, zeigt der Niedersächsische Landkreistag (NLT). Laut Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer bringen die freiwilligen Corona-Tests der Lehrkräfte keine Sicherheit, sondern kosten viel Geld und binden unnötig Laborkapazitäten. Zudem passe das Angebot nicht zur Strategie des Landes, nur Menschen mit Symptomen und möglichen Risiko-Kontakten zu testen, sagte Meyer.

Städtetag für Ausweitung auf Kitas

Der Niedersächsische Städtetag (NST) wünscht sich dagegen mehr Tests. NST-Präsident Ulrich Mädge plädiert für eine Ausweitung des Angebots auch für Kita-Mitarbeiter. Die Testungen böten Arbeitsschutz und Sicherheit. Zuvor hatte bereits die Kirchengewerkschaft Niedersachsen (KGN) kritisiert, dass Kindertagesstätten nicht berücksichtigt werden.

GEW: Nur "gefühlte Sicherheit" für Lehrer

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht in den Tests nur eine Momentaufnahme, die nur eine "gefühlte Sicherheit" bietet, sagte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth der Oldenburger "Nordwest-Zeitung" (Freitag): "Wer ein negatives Ergebnis hat, kann sich am nächsten Tag schon das Virus einfangen." Andererseits hätten sich viele Kolleginnen und Kollegen diese Tests gewünscht. Es sei daher gut, dass Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) dem nachkomme, so Pooth.

