Tonne hält Corona-Selbsttests an Schulen für praktikabel Stand: 20.03.2021 14:07 Uhr Niedersachsens Kultusminister Tonne hat Bedenken von Lehrerverbänden wegen der Corona-Selbsttests an Schulen zurückgewiesen. Der Philologenverband hatte professionelle Teams für die Tests gefordert.

"Ich habe mich sehr gewundert, dass einige Funktionäre aus den Bildungsverbänden die Selbsttests schon kritisieren, bevor sie auch nur einen einzigen Test ausprobiert haben", sagte Minister Grant Hendrik Tonne der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Schule noch sicherer und den Kindern ein gutes Angebot zu machen, müsse im Interesse aller sein, sagte der SPD-Politiker.

Philologenverband fürchtet erhöhtes Infektionsrisiko für Lehrkräfte

Lehrerinnen und Lehrer seien für die Testung von Schülern nicht geschult, hatte der Vorsitzende des Philologenverbandes, Horst Audritz, gesagt. Ohne Schutzkleidung bestehe außerdem eine erhöhte gesundheitliche Gefahr. Es sei unrealistisch, dass Lehrkräfte die Testung nur anleiten sollten, vor allem bei jüngeren Schülerinnen und Schülern. Zudem seien auch die Fragen ungeklärt, was haftungsrechtlich passiere, wenn Tests in den Schulen nicht sachgemäß vorgenommen werden, ein Fehler bei der Dokumentation auftrete oder Schüler sich verletzen, kritisierte der Verband.

Tonne: Keine medizinische Vorbildung notwendig

Tonne sagte der NOZ, dass sich die Lehrkräfte keine Sorgen machen müssten. Sie testeten die Kinder nicht und hafteten auch nicht dafür. Medizinische Vorbildung sei ebenso wenig nötig wie weiteres Personal. "Die reflexhafte Forderung nach derlei Dingen scheint mir auch nicht von der Mehrheit der Lehrkräfte getragen zu sein", sagte der Minister.

Schule als bester Ort zum Üben mit den Selbsttests

"Selbsttests sind etwas Neues. Neues will gelernt und geübt sein", sagte Tonne. Neben dem Elternhaus sei dafür kein Ort besser zum Üben geeignet als die Schule. Der Minister warb daher für die Teilnahme an den Tests. Am Montag soll die Erprobungsphase beginnen, nach Ostern dann die regulären wöchentlichen Tests. Die bis dahin gemachten Erfahrungen wolle man umfänglich auswerten, so Tonne.

