Tarifabschluss für Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen Stand: 13.10.2021 20:36 Uhr Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich am Mittwoch nach monatelangen Verhandlungen auf einen Tarifabschluss für den Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen verständigt.

Danach erhalten Beschäftigte, die bis zur Gehaltsgruppe Verkäuferin im letzten Berufsjahr (2.704 Euro in Vollzeit) eingruppiert sind, rückwirkend zum 1. September 2021 eine Lohnerhöhung von drei Prozent. Für Beschäftigte in höheren Entgeltgruppen wurde ein Festbetrag in Höhe von 81,12 Euro vereinbart. Ab dem 1. Mai 2022 erhalten zudem alle Beschäftigten des Einzelhandels weitere 1,7 Prozent mehr Gehalt, wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte. Mehr Geld gibt es auch für Auszubildende. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Die Gewerkschaft hatte 4,5 Prozent gefordert

Ursprünglich hatte die Gewerkschaft in den jüngsten Tarifgesprächen monatlich 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Gehalt für die Beschäftigten und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro monatlich verlangt. Den Forderungen hatte ver.di in den zurückliegenden Monaten mit einer Reihe von Warnstreiks Nachdruck verliehen.

Weitere Informationen Raum Osnabrück: Ver.di ruft zu Warnstreik im Einzelhandel auf Bestreikt werden sollen unter anderem Kaufland, Ikea, und Edeka. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Lohn. (25.06.21) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.10.2021 | 20:00 Uhr