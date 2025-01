Tankstellen im Visier: Polizei meldet zahlreiche Überfälle und Einbrüche Stand: 19.01.2025 15:13 Uhr An diesem Wochenende haben Tankstellenräuber in Neu Wulmstorf, Barnstorf und Bad Rothenfelde zugeschlagen. Darüber hinaus scheinen Tankstellen 2025 vermehrt Ziel von Überfällen und Einbrüchen zu sein.

Die Polizei hat in diesem Jahr landesweit mindestens 13 Taten gemeldet. Vor allem an Wochenenden scheinen Täter aktiv zu sein. Bei den Überfällen erbeuteten die Räuber teils Bargeld in fünfstelligem Bereich. In vielen Fällen sind sie noch flüchtig. Nach einem Raub in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) hat die Polizei einen Verdächtigen in Hamburg festgenommen. Nach einem Überfall in Oldenburg fasste die Polizei einen 19-Jährigen in Sachsen-Anhalt. In der folgenden Liste haben wir die bekannten Tatorte für Überfälle und Einbruchsdelikte bei Tankstellen aufgeführt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Weitere Informationen Erst Tankstellenräuber, jetzt Tankwart: Osnabrücker wagt Neuanfang Mit 19 hatte Martin Weimer eine Tankstelle überfallen. Heute ist er als mobiler Tankwart unterwegs. Eine Lebensgeschichte. (02.01.2025) mehr

Tankstellen im Visier: Raubüberfälle und Einbrüche in 2025

18. Januar Neu Wulmstorf (Raubüberfall), Hauptstraße

(Raubüberfall), Hauptstraße 18. Januar Barnstorf (Raubüberfall), Bremer Straße

(Raubüberfall), Bremer Straße 18. Januar Bad Rothenfelde (Raubüberfall), Osnabrücker Straße

(Raubüberfall), Osnabrücker Straße 14. Januar Buxtehude (Raubüberfall), Lüneburger Schanze

(Raubüberfall), Lüneburger Schanze 13. Januar Rhede (Einbruch), Zum Spieksee

(Einbruch), Zum Spieksee 12. Januar Braunschweig (Raubüberfall), Münchenstraße

(Raubüberfall), Münchenstraße 12. Januar Oldenburg (Raubüberfall), Bremer Heerstraße

(Raubüberfall), Bremer Heerstraße 12. Januar Schellerten (Raubüberfall), OT Bettmar

(Raubüberfall), OT Bettmar 10. Januar Osnabrück (Raubüberfall), Natruper Straße

(Raubüberfall), Natruper Straße 4. Januar Cuxhaven (Gelddiebstahl), Strichweg

(Gelddiebstahl), Strichweg 4. Januar Osnabrück (Einbruch), Sutthauser Straße

(Einbruch), Sutthauser Straße 2. Januar Hollenstedt (Einbruch),Gewerbestraße

(Einbruch),Gewerbestraße 1. Januar Autobahnraststätte Harz-Ost (Raubüberfall), Autobahn 7

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.01.2025 | 16:00 Uhr