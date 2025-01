Überfall auf Tankstelle: Polizei fasst Verdächtigen in Hamburg Stand: 19.01.2025 15:00 Uhr Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag einen Verdächtigen festgenommen, der zuvor eine Tankstelle in Neu Wulmstorf überfallen haben soll. Der Mann könnte für weitere Taten verantwortlich sein.

Im Rahmen einer Fahndung hat die Polizei Hamburg in der Nacht von Freitag auf Samstag im Hamburger Stadtgebiet zwei Personen in der Nähe eines mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs ausfindig gemacht. Beide Personen versuchten demnach zu Fuß zu flüchten. Ein Mann wurde nach Polizeiangaben gefasst und wegen gefundener Beweismittel vorläufig festgenommen.

Trio bedroht Kassiererin und erbeutete Geld und Zigaretten

Zuvor hatten drei Täter eine Tankstelle an der Hauptstraße in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) überfallen. Ob es sich um einen bewaffneten Raubüberfall gehandelt habe, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen am Sonntag. Das Trio habe die Kassiererin bedroht und sei anschließend mit dem erbeutetem Geld und Zigaretten in unbekannte Richtung geflüchtet.

Führt die Spur zu einem Tankstellenüberfall in Buxtehude?

Die Polizei in Harburg und in Hamburg prüft nach Auskunft der Sprecherin derzeit, ob der Überfall in Neu Wulmstorf mit weiteren Raubdelikten auf Tankstellen zusammenhängen könnte. So wurde am Dienstagabend eine Tankstelle in Buxtehude überfallen. Drei Männer hatten dort eine 22-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und Zigaretten und Geld erbeutet. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Buxtehude, Stade und Hamburg blieb zunächst erfolglos.

Weitere Informationen Tankstellen im Visier: Polizei meldet zahlreiche Überfälle und Einbrüche In den ersten Wochen gibt es in Niedersachsen mindestens 13 Taten. Die Räuber und Diebe schlagen vermehrt an Wochenenden zu. mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min