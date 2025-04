Zukunftstag: Schüler lernen den NDR Niedersachsen kennen

Stand: 01.04.2025 11:17 Uhr

Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 16 Jahren sollen beim Zukunftstag 2025 Einblicke in das Berufsleben bekommen. Auch das NDR in Niedersachsen macht am 3. April wieder mit.