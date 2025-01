Stand: 10.01.2025 08:37 Uhr Tankstellen mit Axt überfallen: 43-Jähriger vor Gericht

Vor dem Braunschweiger Landgericht muss sich ab heute ein 43-Jähriger wegen zwei Überfällen auf Tankstellen und weiteren Straftaten verantworten. Nach Angaben des Landgerichts soll er am 2. November 2023 eine Tankstelle mit einer Axt betreten und damit die Kassiererin bedroht haben. Er habe sie aufgefordert, Geld herauszugeben, so das Gericht. Ein Zeuge, der die Tat aus seinem Auto heraus beobachtete, habe damals mit lautem Hupen reagiert. Dadurch sei der Angeklagte aufgeschreckt worden und habe die Tankstelle verlassen. Am 23. Juni 2024 soll der Mann ein weiteres Mal eine Kassiererin in einer Tankstelle mit einer Axt bedroht haben. Die Anklagen in diesen beiden Fällen sind laut Landgericht mit sieben weiteren Verfahren gegen den Mann verbunden worden, unter anderem wegen mehrerer Diebstähle und Sachbeschädigungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig