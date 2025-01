Stand: 03.01.2025 12:35 Uhr Mitarbeiter raubt Tankstelle aus und flüchtet mit Taxi

Kurz nachdem er eine Tankstelle an der A7 ausgeraubt hat, ist ein Mann aus Seesen (Landkreis Goslar) festgenommen worden. Der 23-Jährige hat sich der Staatsanwaltschaft Braunschweig zufolge am Neujahrsmorgen mit einem Taxi zur Raststätte Harz Ost fahren lassen. Dort bat er demnach den Fahrer, fünf Minuten zu warten. In der Zeit bedrohte der Mann maskiert das Tankstellenpersonal mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld. Anschließend stieg er unmaskiert ins Taxi ein und ließ sich zurück nach Seesen fahren. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kannte sich der Täter auffällig gut in der Tankstelle aus. Der Taxifahrer identifizierte ihn prompt: Der Täter arbeitete selbst in der Tankstelle und war auf Mitarbeiterfotos zu sehen. Kurz nach der Tat wurde er in Seesen festgenommen. Am Donnerstagnachmittag ordnete der Amtsrichter Untersuchungshaft an. Der Taxifahrer war laut Staatsanwaltschaft nicht in die Tat involviert.

