Überfall auf Tankstelle: Bewaffneter Täter flüchtet mit Beute Stand: 17.01.2025 09:28 Uhr Am Sonntagmorgen hat ein unbekannter Räuber eine Tankstelle in Bettmar bei Schellerten (Landkreis Hildesheim) überfallen. Der Mann bedrohte das Personal mit einer Schusswaffe.

Der Täter betrat laut Polizei gegen 7.05 Uhr die Tankstelle. Mit einer Pistole in der Hand forderte er Bargeld. Daraufhin wurde ihm eine geringe Summer ausgehändigt. Nach der Tat flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Einum in Hildesheim. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung. Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Polizei Hildesheim unter der (05121) 93 91 15 oder bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der (05063) 90 10 zu melden.

Personenbeschreibung des Täters

ungefähr 25 Jahre alt

175 Zentimeter groß

hat eine kräftige Statur

mit schwarzer Mütze, schwarzer Winterjacke und grauer Hose bekleidet

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.01.2025 | 16:00 Uhr