Barnstorf: Maskierter Mann überfällt Tankstelle

Stand: 19.01.2025 13:49 Uhr

Ein maskierter Mann hat am späten Samstagabend eine Tankstelle an der Bremer Straße in Barnstrof (Landkreis Diepholz) überfallen. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe.