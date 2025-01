Bad Rothenfelde: Überfall auf Tankstelle - Räuber flüchtig Stand: 19.01.2025 13:43 Uhr In Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) hat ein unbekannter Täter am Samstag eine Tankstelle überfallen und einen Angestellten mit einem Messer bedroht. Er flüchtete mit einer geringen Menge Bargeld.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe ein vermummter Mann gegen 18.40 Uhr eine Tankstelle an der Osnabrücker Straße betreten. Der Unbekannte bedrohte laut Polizei den 25-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte die Öffnung der Kasse. Der Täter sei anschließend mit einer dreistelligen Summe Bargeld in Richtung Ortskern geflohen. Der Angestellte blieb unverletzt.

Beschreibung des Täters

Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt

Rund 1,90 Meter groß

kräftige Statur

schwarze Wollmütze, schwarzer Wollschal, schwarze Handschuhe

khakifarbene Bomberjacke mit Tarnmuster

schwarze Jogginghose

Sportschuhe

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen sei es bislang nicht gelungen, den Täter zu fassen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Dissen unter der Rufnummer (05421) 93 128-0 zu melden.

