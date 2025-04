Warnstreik: Beschäftigte im Kfz-Handwerk legen Arbeit nieder Stand: 03.04.2025 06:16 Uhr Nach der ersten Tarifverhandlung im Kfz-Handwerk ruft die IG Metall heute die Beschäftigten zum Warnstreik auf. Viele Kfz-Werkstätten und Autohäuser in Niedersachsen bleiben heute geschlossen.

Die Arbeitgeberseite hat laut IG Metall in der ersten Tarifverhandlung im niedersächsischen Kfz-Handwerk kein Angebot vorgelegt. In Hannover findet eine Kundgebung statt, zu der Mitarbeitende zahlreicher Kfz-Werkstätten und Autohäuser erwartet werden. Vor Ort werde es Ansprachen und kreative Warnstreikaktionen der Beschäftigten geben. Markus Wente, Verhandlungsführer der IG Metall, ruft die Beschäftigten auf, die Verkaufsflächen und Hebebühnen zu verlassen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Forderungen der IG Metall

Die IG Metall verlangt eine Erhöhung der Löhne um 6,5 Prozent, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 170 Euro sowie eine Komponente für besonders belastete Beschäftigte. Trotz voller Auftragsbücher und positiver Prognosen für das Jahr 2025 habe es laut Wente in der ersten Verhandlung keine Bewegung seitens der Arbeitgeber gegeben: "Die Beschäftigten geben jeden Tag Vollgas. Während die Betriebe ihre Preise anpassen und gut verdienen, bleiben die Entgelte der Beschäftigten auf der Strecke." Am 9. April gehen die Verhandlungen in die zweite Runde.

