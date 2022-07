Super-Stau-Wochenende: Reisende benötigen auch heute Geduld Stand: 24.07.2022 09:05 Uhr Reisende müssen an diesem Wochenende auf den Autobahnen A1, A2, A7 und A31 viel Geduld mitbringen. Freitag und Sonnabend kam es vielerorts zu Staus. Für heute Nachmittag droht ein ähnliches Szenario.

Für den Sonntagnachmittag rechnete der ADAC erneut mit hohem Verkehrsaufkommen. Am Sonnabend waren die Straßen vor allem vormittags und um die Mittagszeit dicht. Am Nachmittag entspannte sich die Verkehrssituation, teilte ein ADAC-Sprecher mit. Die Lage auf den Straßen habe sich "ein bisschen beruhigt". Auf der Autobahn 1 staute sich der Verkehr etwa nördlich von Osnabrück bei Bramsche Richtung Bremen. Vor dem Emstunnel auf der Autobahn 31 stockte der Verkehr zeitweise auf vier Kilometern Länge Richtung Nordsee. Zu einem langen Stau kam es auch auf der Autobahn 2 von Dortmund in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Bad Nenndorf und Wunstorf-Luthe staute es sich nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale vor einer Baustelle auf rund elf Kilometern. Südlich des Elbtunnels in Hamburg staute es sich auf der A7 auf sieben Kilometern Länge.

Außer Bayern und Baden-Württemberg haben alle Länder Ferien

Da mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg mittlerweile alle Bundesländer Sommerferien haben, seien bis einschließlich heute besonders viele Reisende unterwegs, teilte der ADAC mit. Schon am Freitag hatte es Stillstand auf mehreren Fernstraßen gegeben.

Elbtunnel Richtung Süden am Wochenende gesperrt

Im Raum Hamburg müssen Reiserückkehrer mit teilweise langen Wartezeiten rechnen, sagte eine Sprecherin. Wegen einer Vollsperrung in Richtung Süden sei der Elbtunnel bis Montag um 5 Uhr nicht passierbar. Eine Umleitung ist ab Neumünster-Süd eingerichtet. Wer schneller durchkommen möchte, sollte versuchen, in der Nacht oder erst am Montagmorgen zurückzureisen, empfiehlt der ADAC. Mit längeren Fahrtzeiten müssen Urlauberinnen und Urlauber laut ADAC auch auf dem Weg in die Niederlande rechnen. In den vergangenen Wochen hatten Bauern wiederholt Straßen blockiert, wodurch sich teilweise kilometerlange Staus gebildet hatten.

Auf diesen Autobahnen im Norden ist laut ADAC mit Staus zu rechnen:

A1 Bremen - Lübeck

A2 Hannover - Braunschweig

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover

A11 Berlin - Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock - Rostock

A24 Berlin - Hamburg

