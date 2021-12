Sturmböen und Hochwasser: "Daniel" pfeift durch Niedersachsen Stand: 01.12.2021 17:45 Uhr Mit teils schweren Sturmböen der Windstärke zehn hat Sturmtief "Daniel" am Mittwoch Niedersachsen erreicht.

Besonders an der Küste und auf den Inseln blies der Sturm kräftig. Das Maximum erwarten Meteorologen allerdings erst für den Abend. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für die Küste und die Inseln eine Unwetterwarnung von orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten um die 115 Stundenkilometern heraus (Windstärke elf). Durch den Sturm könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, warnten die DWD-Meteorologen.

Leichte Sturmflut an der Nordseeküste erwartet

Für die niedersächsische Nordseeküste besteht laut dem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Abend die Gefahr einer leichten Sturmflut. Demnach kann das Abendhochwasser um einen bis eineinviertel Meter höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser. Strände, Vorländer und Hafenflächen könnten dann überflutet werden. Leichte Sturmfluten seien in der Regel aber keine größere Herausforderung für die Küstenschutzbauwerke.

Fähren fallen aus - Unfälle auf den Straßen

In Ostfriesland fielen wegen des Sturms einige Fährverbindungen aus - etwa auf den Linien vom Festland nach Norderney, Baltrum und Langeoog. Auch die kleineren Schnellfähren mussten in den Häfen bleiben. Auf den Straßen sorgte "Daniel" für einige Unfälle. In Haselünne im Emsland kam es durch eine Windböe zu einem Unfall mit zwei Verletzten.

In der Nacht soll der Wind nach Angaben des DWD dann wieder deutlich abnehmen.

