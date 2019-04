Stand: 02.04.2019 08:13 Uhr

Studie: Gewalt unter Jugendlichen nimmt zu

Die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen in Niedersachsen nimmt zu. Das zeigt eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, über die NDR 1 Niedersachsen berichtet. Für die Studie wurden seit 2013 im Zwei-Jahres-Abstand jeweils rund 9.000 Neuntklässler befragt. Bei der jüngsten Umfrage im Jahr 2017 gab mehr als jeder vierte Befragte an, in seinem Leben schon einmal Opfer von Gewalt geworden zu sein. Fast jeder fünfte gab an, selbst schon einmal jemanden verletzt, erpresst oder überfallen zu haben. Das sind rund 18 Prozent der 2017 befragten Neuntklässler - drei Prozentpunkte mehr als 2015. Außerdem fanden die Forscher heraus, dass Schüler inzwischen häufiger Messer oder Pfefferspray bei sich tragen.

Links KFN: Neuer Forschungsbericht zur Jugendkriminalität Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen hat eine neue Studie veröffentlicht. Diese beschäftigt sich mit Jugendlichen, deren Freizeitverhalten und Beziehung zu Gewalt. extern

Migranten und Hauptschüler besonders betroffen

Laut Studie werden Jungen häufiger gewalttätig als Mädchen. Zudem seien Schüler mit Migrationshintergrund häufiger sowohl unter den Tätern wie auch unter den Opfern gewesen als ihre Mitschüler. Gleiches gilt laut Studie für Hauptschüler im Vergleich zu Gymnasiasten. Eins gilt allerdings für alle Gruppen: Die Gewalt hat in den untersuchten fünf Jahren leicht zugenommen. "Über die Schultypen hinweg sehen wir solche Anstiege, unabhängig vom Migrationshintergrund der Jugendlichen und unabhängig vom Geschlecht", sagte Sören Kliem vom Forschungsinstitut.

50 Prozent waren schon mal Cyber-Mobbing-Opfer

Auffällig ist bei der Studie auch, dass sich die Gewalt zunehmend in den virtuellen Raum verlagert. Fast die Hälfte (49,5 Prozent) der Neuntklässler wurde schon einmal über das Handy oder über soziale Medien bedroht, beleidigt oder bedrängt. Bei der ersten Umfrage 2013 waren es noch 40 Prozent. Andrea Buskotte von der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen weiß, dass es vor allem Mobbingopfern schwer fällt, darüber zu reden. Mobbing drücke sich oft nicht in körperlichen Attacken aus, sondern geschehe auf subtiler Ebene. "Die zentrale Aufgabe von Erwachsenen ist, dass sie die Augen offen halten und mitbekommen, wenn sich Gewalt gegen einzelne Schüler richtet", sagte sie. Dabei sei es wichtig, dass Lehrer und Schulsozialarbeiter sensibel dafür sind, wenn sie Hilferufe oder auch Hilflosigkeit bemerkten, so Buskotte.

Land stellt Schulen 1.000 Sozialarbeiter

Kindern und Jugendlichen rät Buskotte darauf zu achten, welche Daten sie im Internet preisgeben und sich damit nicht allzu verletzlich zu machen. Das Land stellt den Schulen laut Schulbehörde inzwischen mehr als 1.000 Sozialarbeiter zur Seite, damit an den Schulen mit Mobbing und Konflikten besser umgegangen werden kann. Dass sich Mobbing oder Gewalt ganz verhindern lassen, glaubt Buskotte nicht. "Es gehörte immer schon zur Entwicklung von Jugendlichen dazu, sich auch aggressiv auseinanderzusetzen." Erziehung vermittele Kindern und Jugendlichen, sich friedfertig auseinanderzusetzen und zu verhandeln, wenn es Konflikte gibt. Gelinge dies an einigen Stellen nicht, müssten Erwachsene eingreifen. Ziel sei es, Jungen und Mädchen immer wieder dazu zu motivieren, Konflikte fair und gewaltfrei auszutragen.

