Stand: 08.05.2020 15:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Seit Corona boomt Telemedizin in Niedersachsen

Seit der Corona-Krise bedienen sich Niedersachsens Hausärzte vermehrt der Telemedizin. Das geht aus Zahlen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) hervor, die dem NDR Niedersachsen vorliegen. Demnach haben Hausärzte im ersten Quartal des Jahres 13.809 Videosprechstunden durchgeführt. Im Vergleich dazu: Im letzten Quartal des vergangenen Jahres verzeichnete die KVN lediglich 75 Untersuchungen via Video. Am häufigsten nahmen Psychologische Psychotherapeuten Telemedizin in Anspruch (5.674 Fälle), gefolgt von Hausärzten (3.838 Fälle) und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (1.830 Fälle).

Niedersachsen: Zu Beginn der Corona-Krise Regeln gelockert

Hausärzte und Psychotherapeuten machen laut Verband am meisten Gebrauch von der neuen Technik. Und Facharztpraxen rüsten seit Kurzem auf. Denn Land und Bund haben zu Beginn der Corona-Krise die Rahmenbedingungen für Telemedizin gelockert und sie so allen niedergelassenen Ärzten verfügbar gemacht. Die Nutzung von Videosprechstunden dürfte also weiter zunehmen, auch wenn ein KVN-Sprecher betont, dass diese bisher nur einen kleinen Teil aller Sprechstunden ausmachten. Ein Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen sagte NDR 1 Niedersachsen, dass die Gesamtzahl der Untersuchungen seit Corona zurückgegangen seien, weil viele Patienten nicht zum Impfen oder zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen seien. die Corona-Krise sei "eine gute Übung, um mal zu gucken, was per Fernbehandlung funktioniert und was nicht".

Telemedizin kann persönlichen Kontakt nicht ersetzen

Komplett auf Telemedizin werden niedergelassene Ärzte nicht umsteigen, sagt Matthias Berndt vom niedersächsischen Hausärzteverband. "Eine Videosprechstunde kann jetzt sinnvoll sein, wenn ein Patient Corona- oder Erkältungssymptome hat, damit der nicht im engen Wartezimmer sitzen muss. Oder für Kontrolluntersuchungen; und sie wird eben auch für die Sprechstunden beim Psychologen genutzt, wo es vor allem um Gespräche geht. Hausarzt Berndt, der seit Mitte Februar mehr als 50 Videosprechstunden durchgeführt hat, ist davon überzeugt, dass Videosprechstunden nur dann funktionieren, wenn Patient und Arzt sich kennen und vertrauen. Sie könne aber nicht den persönlichen Kontakt ersetzen, bei dem man "ein Gefühl für den Patienten bekommt und spürt, wie es ihm geht".

