Schwangere in Lüneburg erstochen - auch das Kind ist tot Stand: 15.10.2021 19:16 Uhr In Lüneburg ist eine schwangere Frau in einem Mehrfamilienhaus erstochen worden. Der Lebensgefährte habe die 36-Jährige am Freitag leblos in der Wohnung entdeckt.

Er habe die Nachbarn verständigt, die sofort die Polizei alarmierten. Die Frau, eine tunesische Staatsbürgerin, erlitt die Stichverletzungen den Ermittlungen zufolge in den Morgenstunden in der Wohnung, wo sie starb. Das mögliche Tatwerkzeug, ein Messer, stellten die Beamten in der Wohnung sicher. Die Frau sei hochschwanger gewesen, das Kind sei bei der Tat ebenfalls getötet worden, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Abend auf Anfrage von NDR.de.

Mindestens eine Festnahme

Ebenfalls bestätigt wurde, dass die Ermittler derzeit von einem Beziehungsdelikt und einem sozialen Zusammenhang zwischen Opfer und Täter ausgehen. Am Freitagabend habe es "mindestens eine Festnahme" gegeben, so der Sprecher. Nähere Angaben wollten die Ermittler nicht bekanntgeben.

