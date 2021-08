Schule und Kita: Das sind die neuen Regeln in Niedersachsen

Die Einrichtungen starten im Regelbetrieb, im sogenannten Szenario A. Weiter gibt es die Szenarien B und C. Je nach lokalem Infektionsgeschehen kann die örtlich zuständige Behörde verschärfte Hygieneanforderungen und das Prinzip der strikten Gruppentrennung anordnen. In Gruppen, in denen sich überwiegend Kinder bis 14 Jahren befinden, müssen alle eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Von dieser Pflicht ausgenommen sind nur Kinder bis zur Einschulung. Der Bereich der Kindertagespflege und die Betreuung von fremden Kindern in Kleingruppen bleiben ebenfalls ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und vom Abstandsgebot. Die bisher geltende Betriebsuntersagung in der Kindertagespflege ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 165 entfällt.

Die Landesregierung will ab September - und zunächst bis zum Jahresende 2021 - für jedes Kind in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindergärten nicht mehr nur zwei, sondern drei Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung beschaffen und den Landkreisen und kreisfreien Städten für die Testung von Kindern im Elementarbereich zur Verfügung stellen. Kinder können damit während der Betreuungszeiten an jedem zweiten Tag anlasslos getestet werden.

Das Schuljahr 2021/2022 soll nach den Sommerferien Anfang September grundsätzlich im eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A) nach dem sogenannten Kohortenprinzip stattfinden. Ein automatischer Wechsel in den Wechselunterricht (Szenario B) ist allerdings nicht mehr vorgesehen, auch generelle Regelungen zur Untersagung des Schulbesuchs gibt es nicht mehr, es sind nur noch Einzelfallanordnungen möglich.

Jede Person ist nunmehr verpflichtet, innerhalb von Schulgebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die MNB-Pflicht wird im Unterricht ausgeweitet. Sie greift nun inzidenzunabhängig und erfasst alle Schuljahrgänge. Die Schulen sollen sicherstellen, dass maskenfreie Zeiten gewährleistet werden.

Zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 wird die Testfrequenz für Schülerinnen und Schüler und das Personal an Schulen vorübergehend auf eine tägliche Testung erhöht. Grund ist insbesondere die erhöhte Reisetätigkeit in den Sommerferien, heißt es von der Landesregierung. Anschließend sollen Schülerinnen und Schüler sowie das schulische Personal drei Tests pro Woche durchführen. Falls eine Schülerin oder ein Schüler ein positives Testergebnis aufweist, gilt ein vorübergehende Zutrittsverbot für alle anderen Schülerinnen und Schüler, die derselben Kohorte angehören. Dies greift nicht für Schülerinnen und Schüler, die einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis vorgelegt haben. Alle anderen dürfen nach Vorlegen eines aktuellen, nach Auftreten des Falls durchgeführten negativen Tests, wieder in die Schule kommen.

Bis zum 24.09.2021 werden keine Klassenarbeiten oder Tests geschrieben. Bei den schriftlichen Arbeiten ist vorgesehen, dass die Gesamtzahl abgesenkt bleibt.