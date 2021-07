Saisonstart: Heidelbeer-Bauern erwarten steigende Erträge Stand: 03.07.2021 12:52 Uhr Niedersachsen rechnet in diesem Jahr mit einer steigenden Heidelbeer-Ernte. Rund 70 Prozent der bundesweit angebauten Blaubeeren wachsen hier im Land.

Zu Beginn der Saison sind die Landwirte guter Dinge - und das, obwohl die Witterungsbedingungen nicht ideal waren. Die Fröste im Frühjahr seien dieses Jahr regional unterschiedlich ausgefallen, hätten aber nicht so große Schäden verursacht wie noch 2020," hieß es. "Bei uns in Niedersachsen haben die meisten Heidelbeeren ideale Anbauvoraussetzungen, denn sie wachsen auf Heide- oder Moorstandorten, ihrem natürlichen Lebensraum", teilte Felix Koschnick, Leiter der Versuchsstation Beerenobst der Landwirtschaftskammer in Vechta-Langförden, mit.

Niedersachsen größtes Anbaugebiet

Niedersachsen ist den Angaben zufolge das größte Anbaugebiet für Heidelbeeren in Deutschland. Die Früchte wachsen auf rund 2.000 Hektar - das entspricht rund 70 Prozent des gesamten Anbaus in der Bundesrepublik. Im vergangenen Jahr haben die 160 Betriebe insgesamt 6.743 Tonnen Beeren gepflückt. Bundesweit werde mit einer Ernte von 11.000 bis 13.000 Tonnen gerechnet, wie die Landwirtschaftskammer in Oldenburg mitteilte. Im vergangenen Jahr lag der Ertrag bei etwa 11.300 Tonnen. Laut dem niedersächsischen Landvolk setzen einige Höfe neben Erdbeeren etwa auch auf Heidelbeeren, um sich breiter aufzustellen.

