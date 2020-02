Stand: 01.02.2020 11:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Regen statt Schnee: Harz muss weiter warten

Das Warten geht weiter und es sieht nicht aus, als würde demnächst Besserung eintreten. Es ist ein Winter fast ohne Schnee im Harz - ein "richtiger Scheiß-Winter", wie ein Seilbahnbetreiber dem NDR sagte. Der Februar beginnt so mild, dass sogar der Schnee auf dem Brocken schmilzt und nur Regen fällt, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. "Es ist sehr ungewöhnlich, dass der Brocken im Dezember und Januar immer wieder schneefrei ist", so Hain weiter.

Kaum Schnee im Harz NDR Info - 31.01.2020 14:00 Uhr Vor einigen Tagen war im Harz noch Winterspaß angesagt - doch der Schnee ist fast weg. Trotzdem werden aufgrund der Zeugnisferien viele Besucher erwartet.







3,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Viele Stornierungen - weniger Tagesgäste

Gerade über die Zeugnisferien ist der Harz ein beliebter Ort für einen Kurzurlaub. Bis zum 4. Februar lägen zahlreiche langfristige Buchungen vor, sagte ein Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands dem NDR. Allerdings hätten in diesem Jahr auch ungewöhnlich viele Urlauber ihren Aufenthalt im Harz über die Zeugnisferien kurzfristig storniert. Wegen des fehlenden Schnees würden auch deutlich weniger Tagesgäste erwartet. Insgesamt seien die Unterkünfte im Harz nach Angaben des Harzer Tourismusverbands aber gut ausgelastet.

Weitere Informationen Berge, Wälder und Seen: Wandern im Harz Kleine Flüsse, tiefe Täler, dichte Wälder: Der Harz bietet viele abwechslungsreiche Wanderrouten. 13 Touren vom Tagesausflug zu den Luchsen bis zum Fernwanderweg Hexenstieg. mehr

Ostharz auf Rekordkurs

Immerhin: Bis November verzeichnete der Ostharz einen überdurchschnittlichen Zuspruch bei Reisenden. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. So wurden mit 1,142 Millionen Gästen rund 5,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum verzeichnet. Bei den Übernachtungen legte die Region um 5,7 Prozent auf 3,09 Millionen zu. Damit dürfte der Harz auch in diesem Jahr einen Rekord einfahren.

Alternativen zu Loipe und Piste

Die milden Temperaturen sorgen nebenbei für Zuwachs an anderer Stelle - etwa an der Rappbodetalsperre. Die 482 Meter lange Seilhängebrücke lockte im Januar ungewöhnlich viele Gäste an. "Wir hatten im Januar 30 Prozent mehr Besucher", sagte ein Sprecher mit Blick auf den Vorjahresvergleich. Die Touristen würden eben auf andere Attraktionen ausweichen. "Aber es ist die Frage, ob das ein Segen ist", so der Sprecher weiter. Für die Region sei der Schnee wichtig, denn dann kämen viele Besucher im Winter.

Kein Schnee - keine präparierten Loipen

Alpinski kann derzeit im Harz nur am Wurmberg gefahren werden, und auch dort nur eingeschränkt. Laut Tourismusverband sind derzeit nur dort Pisten in Betrieb und auch nur 5 der insgesamt 15. Die Wintersportorte im Ostharz melden dagegen alle: kein Schnee, keine präparierten Loipen. Für das Wochenende hat der DWD bedeckten Himmel und Regen vorhergesagt.

Weitere Informationen 06:35 Mein Nachmittag Harz - Geheimtipps im Nationalpark Mein Nachmittag Der Harz lockt mit seiner beeindruckenden Natur zahlreiche Touristen an. Doch der Harz ist noch weitaus mehr. Sven Tietzer reist in den Nationalpark. Video (06:35 min) Wintersaison im Harz: Wann fällt endlich Schnee? Es ist Mitte Januar, aber die Rodel- und Skisaison im Harz kommt nicht in Fahrt. Es ist schlichtweg zu warm. Die Touristiker warten und hoffen weiter auf weißen Winterzauber. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.01.2020 | 15:30 Uhr