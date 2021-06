Regelstudienzeit wird um weiteres Semester verlängert Stand: 01.06.2021 16:58 Uhr In Niedersachsen soll die Regelstudienzeit wegen der erschwerten Studienbedingungen in der Corona-Pandemie um ein weiteres Semester verlängert werden. Das wirkt sich etwa auf BAföG-Zahlungen aus.

Das Sommersemester 2021 soll laut Björn Thümler (CDU) nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. So können zum Beispiel BAföGg-Zahlungen länger fließen und Langzeitstudiengebühren fallen erst später an.

Videos 3 Min Wie die Corona-Pandemie das Studium beeinflusst Kaum Kontakt, viel Ablenkung und wenig Jobs - Studierende leiden im Lockdown unter extrem hohen Druck. 3 Min

Land darf bei Bedarf per Verordnung verlängern

Eine entsprechende Verordnung für die Verlängerung um ein drittes Semester sei auf den Weg gebracht, so Thümler. "Wir gehen davon aus, dass das dann auch in Kürze veröffentlicht werden kann", sagte er. Bereits im März hatte der Niedersächsische Landtag eine Verlängerung der Regelstudienzeit für das Wintersemester 20/21 beschlossen. Gleichzeitig wurde der Landesregierung die Möglichkeit eingeräumt, die Regelstudienzeit bei Bedarf per Verordnung erneut zu verlängern.

