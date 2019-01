Stand: 15.01.2019 16:04 Uhr

Prüffall AfD: Pistorius lobt Entwicklung

Die AfD wird als Gesamtpartei offiziell ein Fall für den Verfassungsschutz. Nach mehrmonatiger Beratung sei entschieden worden, die Partei zum Prüffall für eine mögliche Beobachtung zu erklären, teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) mit. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) lobte die Entscheidung. Er halte dies für einen "sehr wichtigen, aber auch überfälligen Schritt", sagte Pistorius heute auf eine Pressekonferenz in Hannover.

"Spaltung auf gesellschaftlichen und medialen Ebenen"

Die AfD habe sich in den vergangenen fünf Jahren in Teilen zu einer rechtsextremen Partei entwickelt und betreibe gezielt eine Spaltung auf gesellschaftlichen und medialen Ebenen. Der Rechtsstaat müsse dem entgegentreten. Er sei froh, dass das BfV diesen Weg nun gehen würde, "auch wenn ich mir diesen Schritt früher gewünscht hätte", sagte Pistorius. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) lobte die Entwicklung. Er begrüße, dass die AfD als "Prüffall" durch den Verfassungsschutz eingestuft wurde, sagte Weil am Rande einer zweitägigen Kabinettsklausur in Dinklage (Landkreis Vechta).

Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Positionen

Zum Prüffall erklären die Verfassungsschützer Organisationen, die nicht eindeutig extremistisch sind, bei denen es aber Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Positionen gibt. Eine Beobachtung mit V-Leuten oder anderen nachrichtendienstlichen Mitteln ist in diesem Fall allerdings grundsätzlich nicht erlaubt.

AfD-Nachwuchs seit September unter Beobachtung

Im September hatte Niedersachsens Innenministerium den AfD-Nachwuchs, die Junge Alternative (JA), unter Beobachtung des Verfassungsschutzes gestellt. Dies diene dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, begründete Pistorius damals das Verbot. Die JA hatte danach ihre Auflösung angekündigt, sollte aber weiterhin vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Laut früheren Angaben des JA-Bundesvorsitzenden Damian Lohr soll der niedersächsische Landesverband im Januar neu gegründet werden.

Weitere Informationen AfD scheitert mit Klage vor Staatsgerichtshof Im Stiftungsrat der niedersächsischen Gedenkstätten werden auch künftig keine AfD-Abgeordneten sitzen. Der Staatsgerichtshof in Bückeburg hat eine Klage der Fraktion zurückgewiesen. (15.01.2019) mehr Junge Alternative: Keine Mitglieder mehr Nach der Auflösung des Landesverbands der Jungen Alternative hat die AfD-Nachwuchsorganisation 150 Mitglieder ausgeschlossen. "Es gibt kein Mitglied mehr in Niedersachsen", heißt es. (18.11.2018) mehr Verfassungsschutz beobachtet AfD-Nachwuchs Das Innenministerium hat die Beobachtung der Jugendorganisation der AfD Niedersachsen durch den Verfassungsschutz veranlasst. Das teilte Minister Pistorius bei einer Pressekonferenz mit. (04.09.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.01.2019 | 15:30 Uhr