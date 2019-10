Stand: 28.10.2019 09:36 Uhr

Polizeikosten: Pistorius stärkt Position der DFL

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat sich erneut gegen eine Beteiligung der Deutschen Fußball Liga (DFL) an Polizeikosten bei Bundesliga-Spielen ausgesprochen. "Durch das Versenden von Rechnungen für Polizeieinsätze werden wir nicht einen Gewalttäter bekehren", sagte er dem Magazin "Kicker". Die Vereine über die DFL an den Mehrkosten bei Risikospielen zu beteiligen, sei seinem Verständnis nach systemwidrig. Pistorius begründete dies damit, dass die Vereine erhebliche Summen an Steuern zahlen würden. Außerdem wären Polizeieinsätze so vom kommerziellen Erfolg einer Veranstaltung abhängig.

Land Bremen verschickt Gebührenbescheide

Auslöser des Streits ist das Land Bremen, das Gebührenbescheide für die Mehrkosten bei Spielen von Werder Bremen an die DFL geschickt hat. Im September hatte die die DFL Forderungen für vier Partien in Höhe von 1,17 Millionen Euro beglichen. Die Hälfte der Gesamtsumme wurde Werder in Rechnung gestellt. Wer die anderen 584.000 Euro bezahlen soll, ist noch ungeklärt. Im Gespräch sind zwei Varianten: Die Kosten werden entweder auf alle Profiklubs umgelegt oder Werder muss auch die andere Hälfte begleichen.

Kostenbeteiligung grundsätzlich rechtens

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Ende März entschieden, dass die Beteiligung des Profi-Fußballs an Polizeikosten grundsätzlich rechtmäßig sei. Das Verfahren, bei dem es vor allem um die Zusatzkosten bei sogenannten Risikospielen geht, ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Die DFL behält sich nach wie vor den Gang vor das Bundesverfassungsgericht vor.

Bundesländer sind uneinig

Die Diskussion wird in den Bundesländern unterschiedlich beurteilt. Neben Bremen und Rheinland-Pfalz zeigte sich zuletzt auch Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) offen dafür, die DFL an den Kosten für Polizeieinsätze zu beteiligen. Laut einer "Kicker"-Umfrage wird das Thema im Saarland, in Thüringen und Brandenburg ergebnisoffen diskutiert - allerdings stellen diese drei Länder derzeit keinen Bundesligisten.

