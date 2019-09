Stand: 19.09.2019 08:46 Uhr

Pistorius stellt neue Polizei-Struktur vor

Niedersachsen bekommt mehr Polizisten. 3.000 sollen es sein - so steht es im Koalitionsvertrag von SPD und CDU. In einem ersten Schritt werden zunächst 1.500 neue Beamte eingestellt, im Vollzug, in der Verwaltung, als Spezialisten. Wie und wo sie eingesetzt werden sollen, will Innenminister Boris Pistorius (SPD) heute Mittag in Hannover erläutern.

Mehr Streifen für subjektives Sicherheitsempfinden

An der Polizeiakademie Niedersachsen studieren derzeit 3.800 junge Menschen, so viel wie noch nie. Offen ist, wie die zusätzlichen Polizisten zwischen Stadt und Land aufgeteilt werden. Die ländlichen Gebiete wurden bereits vor zwei Jahren gestärkt, als das Land 120 Beamte der Bereitschaftspolizei in die regionalen Polizeidirektionen versetzt hatte. In der Vergangenheit sprach Pistorius bereits von der Erfordernis, im Flächenland Niedersachsen mehr Beamte in die Regionen zu holen. Zugleich gibt es das Bemühen, den Anteil der tatsächlich im Streifendienst auf der Straße arbeitenden Beamten zu erhöhen. In der Landeshauptstadt Hannover wurden die Strukturen bereits entsprechend verändert. Dies soll neben der Kriminalitätsbekämpfung auch dem subjektiven Sicherheitsempfinden der Bevölkerung dienen.

