Osnabrück: Staatsschutz ermittelt gegen Partei "Die Basis" Stand: 23.02.2022 21:17 Uhr Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) hat Anzeige wegen Bedrohung gegen die Verfasser eines Schreibens der Partei "Die Basis" gestellt.

Dies hat ein Stadtsprecher am Mittwoch bestätigt. Der Kreisverband der Partei für Stadt und Landkreis Osnabrück unterstützt unter anderem die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in der Stadt. Im Osnabrücker Stadtrat ist die Partei nicht vertreten. Nun hat der Kreisverband von "Die Basis" mit einem Schreiben an alle Osnabrücker Ratsmitglieder für Wirbel gesorgt. Der Brief hat mittlerweile sogar den Staatsschutz auf den Plan gerufen.

Juristische Aufarbeitung angedroht

Das Schreiben ist knapp 20 Zeilen lang. Hinzu kommt ein mehr als 40 Seiten langer Anhang. In dem wird unter anderem ein sofortiges Ende der Corona-Impfungen gefordert. In dem Schreiben an die Osnabrücker Ratsmitglieder heißt es, dass die Empfänger auf einer Liste erfasst werden. Sinngemäß heißt es dort, kein Empfänger soll bei einer juristischen Aufarbeitung durch die Aussage "Ich habe das nicht gewusst" vor möglichen Konsequenzen geschützt werden. Die Osnabrücker Kreisvorsitzende der Partei "Die Basis", Anita Haunhorst, erklärte schriftlich, man wolle den Ratspolitikern wichtige Informationen zur Verfügung stellen.

Der Staatsschutz ermittelt

Oberbürgermeisterin Pötter hat inzwischen Anzeige gestellt. Der Staatsschutz habe von Amts wegen die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Nötigung und der versuchten Bedrohung aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher.

