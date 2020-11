Obdachlos in der Pandemie: Niedersachsen plant für Winter Stand: 14.11.2020 14:46 Uhr Im Winter kommen mehr obdachlose Menschen in Notunterkünfte. Kommunen wollen möglichst alle Hilfesuchenden aufnehmen - unter Beachtung der Corona-Maßnahmen.

Niedersachsen und Bremen sehen sich dafür gut aufgestellt. So bietet Hannover nach Angaben einer Stadtsprecherin rund 205 Plätze verteilt auf fünf Notschlafstellen an. Darüber hinaus gebe es Reserve-Standorte. Auch in Zeiten von Corona stehen in den Obdachlosenunterkünften sowohl Doppel- als auch Einzelzimmer zur Verfügung. Für Infizierte oder Verdachtsfälle gebe es demnach ein angemietetes Hotel als Quarantäne-Unterkunft. Die Zahl der Wohnungslosen in Hannover wird auf bis zu 4.000 geschätzt.

Obdachlos in Corona-Zeiten Sankt Pauli dreht sich nochmal im Bett um, aber Patrick ist schon lange auf den Beinen. Um acht Uhr geht's los in der Obdachlosenhilfe Alimaus. In ein paar Stunden stehen um die 200 Menschen vor der Tür und warten auf ein Mittagessen. Doch seit Corona läuft alles anders. (23.09.2020)

Kritik von Diakonie

Schlafplätze gebe es aber nicht genug, kritisiert die Diakonie in Hannover. "Der gesetzliche Auftrag wird auch in Corona-Zeiten erfüllt, die Betreuung durch Sozialarbeit bleibt aktuell aber eher auf der Strecke", sagte Sprecherin Insa Becker-Wook. Der Kontaktladen "Mecki" des Diakonischen Werks betreue etwa 60 bis 70 Obdachlose. "Unter Corona-Bedingungen und mit den nötigen Abständen können wir zurzeit aber immer nur jeweils fünf reinlassen und haben entsprechend lange Schlangen vor der Tür."

Plätze reduziert, um Abstand zu wahren

In Göttingen steht laut Stadtsprecher Dominik Kimyon eine extra Quarantäne-Wohnung für ankommende Wohnungslose. "Nach der Quarantäne-Zeit werden sie in einer normalen Wohnung untergebracht", so der Sprecher. Die Platzzahlen in den Unterkünften seien aufgrund der Corona-Pandemie entsprechend reduziert worden. In Braunschweig gibt es verschiedene Schlafstellen über das Stadtgebiet verteilt. Die Auslastung liegt Sprecher Rainer Keunecke zufolge mit 180 belegten Plätzen derzeit bei rund 71 Prozent. Die Bewohnerinnen und Bewohner würden bezüglich der Pandemie aufgeklärt. In den Noträumen seien Schlafplätze so angelegt, dass Mindestabstände gewahrt werden könnten. Bei Ankunft würden Mund-Nasen-Schutz und Seife verteilt, zusätzlich gebe es eine neue Matratze und Bettzeug. Auch in Oldenburg und Osnabrück sollen die Hilfesuchenden so auf die Schlafplätze verteilt werden, dass Abstände eingehalten werden können. Notfalls will man in Osnabrück auf Hotels zurückgreifen

