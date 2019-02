Stand: 02.02.2019 20:08 Uhr

Nord/LB: Verkleinerung bis 2022?

Monatelang haben die Anteilseigner - unter anderem das Land Niedersachsen - über die Zukunft der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) verhandelt. Nun wird es konkreter: Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass das Land Niedersachsen und die deutschen Sparkassen mit Milliardenzuschüssen einspringen wollen, um die kriselnde Landesbank zu stützen, hat am Sonnabend der Aufsichtsrat der Lösung wie erwartet zugestimmt. Dies wurde nach einer Sitzung des Gremiums in Hannover bekannt. Das Angebot zweier privater Investoren werde zurückgestellt, stattdessen fokussiere man sich auf eine gemeinsame Lösung mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), hieß es in einer Mitteilung der Nord/LB.

Abtrennung der BLSK bis 2022

Am Rande der Aufsichtsratssitzung war bekanntgeworden, dass sich eine mögliche Abtrennung der Braunschweigischen Landessparkassen (BLSK) aus der Nord/LB konkreter wird. Als Ziel habe man sich für diesen Schritt das Jahr 2022 zum Ziel gesetzt, sagte Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Nord/LB dem NDR. Bis dahin werde man eine Lösung finden, wie das Sparkassenwesen in Braunschweig bestehen bleibt, sagte Mang am Sonnabend in Hannover.

Sondersitzung des Landtags

Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrats, äußerte sich ebenfalls optimistisch. Man komme Schritt für Schritt voran, sagte Hilbers im Hinblick auf Gespräche mit Bankenbehörden und Europäischer Kommission. Am Dienstag wird sich der Landtag zudem in einer Sondersitzung mit der Zukunft der Nord/ LB befassen.

Nord/LB soll kleiner werden

Notwendige Veränderungen für die Nord/LB hatten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Finanzminister Hilbers bereits bei einer Pressekonferenz am Freitag angekündigt. Neben Stellenstreichungen und einer Herauslösung des Schiffsportfolios wurde betont, dass das Institut regionaler und kleiner werden müsse.

Verkauf von faulen Schiffskrediten

Auch in Sachen fauler Schiffskredite kommt die Nord/LB voran: Ds Institut informierte am Abend per Adhoc-Miteillung, das ein Paket von 2,7 Milliarden Euro an einen externen Investor übertragen werden soll. Bei dem Käufer soll es sich angeblich um den US-Finanzinvestor Cerberus handeln.

