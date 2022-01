Niedersachsens Schulen starten nächste Woche wie geplant Stand: 03.01.2022 19:51 Uhr In einigen Bundesländern, wie in Mecklenburg-Vorpommern, ist die Schule nach den Weihnachtsferien gestartet. In Niedersachsen soll es planmäßig nächste Woche mit verschärften Regeln losgehen.

"Dieses Konzept halten wir nach wie vor für tragfähig, um nach den Ferien am 10. Januar mit Präsenzunterricht in Sicherheit zu starten", sagte ein Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums am Montag. Distanzlernen oder Wechselunterricht seien landesweit nicht vorgesehen. Aber es gibt stärkere Sicherheitsvorkehrungen: Schülerinnen und Schüler müssen in der Woche nach den Weihnachtsferien täglich einen Selbsttest vor Schulbeginn durchführen. So soll verhindert werden, dass Corona-Infektionen in die Schulen getragen wird. Vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler sind von der Testpflicht ausgenommen. Ab dem 17. Januar soll es wieder wie gewohnt drei Corona-Tests pro Woche geben.

Medizinische Masken auch für Kinder unter 14 Jahren

Auch nach den Ferien müssen alle Kinder und Jugendlichen eine Maske im Unterricht tragen. Dann ist auch für Kinder unter 14 Jahren eine medizinische Maske verpflichtend, bislang war für sie eine Stoffmaske ausreichend. Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder wollen sich am Mittwoch in einer Videoschalte über die Lage an den Schulen austauschen.

Ministerium: Anteil der geimpften Schüler steigt

Laut dem Ministeriums-Sprecher sind in Niedersachsen fast alle Lehrkräfte geimpft, viele auch bereits geboostert. Auch der Anteil der geimpften Kinder und Jugendlichen nehme zu. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts sind in Niedersachsen rund 38.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft - die Kinder-Impfung wird erst seit Mitte Dezember angeboten. Bei den 12- bis 17-Jährigen sind 65,7 Prozent einmal geimpft, 58,6 Prozent zweimal und 7,3 Prozent sind geboostert.

