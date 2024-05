Stand: 21.05.2024 08:13 Uhr VfL Osnabrück: Hertha-Fans bei Saisonfinale gewalttätig

Beim Fußballspiel am Pfingstsonntag des VfL Osnabrück gegen Hertha BSC kam es in Osnabrück zu massiver Gewalt durch Hertha-Fans. Laut Polizei versuchten mehrere Menschen vor Beginn des letzten Saisonspiels in der 2. Bundesliga unkontrolliert in das Stadion an der Bremer Brücke zu kommen. Dabei sei die Situation eskaliert. Einzelne Menschen hätten auf andere eingeschlagen und eingetreten. Mindestens vier der Ordner wurden dabei verletzt, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen schweren Landfriedensbruchs. Der Polizei liegen zahlreiche Videos der Taten vor. Diese werden nun ausgewertet. Auch nach dem Spiel kam es zu Gewalt, unter anderem gegen Polizeibeamte. Trotz seines 2:1-Sieges gegen Hertha BSC steht der VfL Osnabrück als Absteiger der 2. Fußball-Bundesliga fest.

