Brand einer Lagerhalle: Millionenschaden in Torfwerk in Surwold Stand: 21.05.2024 09:40 Uhr Bei dem Brand in einem Torfwerk in Surwold im Landkreis Emsland ist am Montag ein Millionenschaden entstanden. Ein Sprecher der Polizei rechnet mit einer Summe von rund 1,5 Millionen Euro.

Die Ursache des Feuers sei weiterhin unklar. Der Brand war am Montagmittag in einer Lagerhalle auf einem Firmengelände im Ortsteil Börgermoor entstanden, es bildete sich eine große Rauchwolke. Anwohnerinnen und Anwohnern wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Die Feuerwehr war mit mehr als 160 Einsatzkräften vor Ort.

Teil der Halle eingestürzt

Nach ersten Erkenntnissen wurden acht Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend. In der gut 200 Meter langen Halle lagerten nach Polizeiangaben Torfballen, Paletten und Baumaschinen. Ein Teil der Halle sei bereits eingestürzt, so ein Sprecher am Nachmittag. Das THW war mit einem Bagger im Einsatz, um die Glutnester auseinanderzufahren.

