Stand: 21.05.2024 16:41 Uhr Explosion und Brand in Trocknungswerk Geeste: Drei Verletzte

In Geeste (Landkreis Emsland) ist am Dienstag ein Feuer in einem Trocknungswerk für Tierfutter ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hat es im Gebäude eine Explosion gegeben, woraufhin das Glas mehrerer Fenster zersplitterte und auf eine nahe gelegene Straße flog. Diese musste gesperrt werden, wie eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen mitteilte. Ein Mann sei durch das Feuer schwer verletzt worden und musste mit Verbrennungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Zwei weitere Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Sprecherin sagte. Die Feuerwehr war am Nachmittag noch im Einsatz, um die letzten Brandnester zu löschen. Wegen der Rauchentwicklung sollten Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Die Warnung wurde am Nachmittag aufgehoben. Das Trocknungswerk verarbeitet nach eigenen Angaben unter anderem Futtermittel wie Körnermais und Getreide sowie Nebenprodukte der Back- und Teigwarenindustrie.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.05.2024 | 15:00 Uhr