THW Niedersachsen will im Hochwassergebiebt entlasten Stand: 21.05.2024 10:41 Uhr Es gibt kaum Entspannung im Hochwassergebiet im Südwesten Deutschlands. 40 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Niedersachsen (THW) sind in Wörth am Rhein in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Sie entlasten ein Regenrückhaltebecken.

Am Freitag und in der Nacht zu Samstag hatten enorme Regenmengen für Überflutungen im Saarland und in Rheinland-Pfalz gesorgt. "Jeder Liter, der hier kommt, trägt natürlich dazu bei, dass es nicht einfacher wird", sagte THW-Einsatzleiter Werner Lerche dem NDR Niedersachsen. Am Dienstagmorgen habe es erneut angefangen, leicht zu regnen und die Einsatzkräfte erwarteten weitere "ergiebige Regenfälle", so Lerche. Deshalb müsse das Wasser aus dem Regenrückhaltebecken kontrolliert abgelassen werden. Es fließe dann in einen Bach, der durch die Stadt Wörth verläuft. Die 40 Einsatzkräfte sind seit Montagnachmittag damit beschäftigt, diesen Bachlauf mit Pumpen zu entlasten. Das Wasser werde in einen alten Rheinarm gepumpt und gelange von da aus - über weitere Pump-Anlagen - in den Rhein.

THW hofft Situation halten zu können

In dem Ort selbst sind die Menschen nach Lerches Angaben aktuell wenig betroffen. So sei beispielsweise ein Wohnheim der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen vorsorglich evakuiert worden. "Da ist bisher aber auch noch alles in trocknen Tüchern", so Lerch am Dienstagmorgen. Das THW hofft, die Situation halten zu können. "Das ist hier nach wie vor sehr wackelig", sagte der Einsatzleiter.

Einsatz ist bis Freitag geplant

Die 40 Einsatzkräfte stammen nach Angaben eines THW-Sprechers aus einem Fachzug, der auf Wasserschäden spezialisiert ist. Sie kommen aus Langenhagen und Wunstorf (Region Hannover) sowie aus Göttingen und Bremen. Mit ihrem Eintreffen konnten sie am Montagnachmittag erschöpfte Kameradinnen und Kameraden aus anderen Bundesländern ablösen. Ihr Einsatz soll laut Lerch voraussichtlich bis Freitag dauern. Dabei setzt das THW aus Niedersachsen zwei motorbetriebene Pumpen ein, von denen eine bis zu 5.000 Liter, die andere 15.000 Liter Wasser in der Minute fördern kann. Insgesamt waren am Sonntag im Saarland und in Rheinland-Pfalz rund 1.300 THW-Einsatzkräfte vor Ort, wie das THW Göttingen mitteilte.

Starkregen sorgt für Überflutungen

Am Pfingstwochenende hatten vor allem Menschen im Saarland und im Südwesten von Rheinland-Pfalz gegen Hochwasser und Überschwemmungen gekämpft. Starkregen hatte dort für Überflutungen, Erdrutsche und vollgelaufene Straßen und Keller gesorgt.

