Stand: 21.05.2024 12:01 Uhr Sechsjähriges Mädchen an Ampel angefahren und schwer verletzt

Die Polizei Hannover sucht nach einem schweren Unfall mit einem verletzten Kind nach Zeuginnen und Zeugen. Am frühen Samstagnachmittag habe ein Autofahrer mit seinem Wagen eine Sechsjährige auf der Stöckener Straße in Hannover-Leinhausen angefahren, teilte die Polizei mit. Das Mädchen hatte mit einer Verwandten die Straße an einer Ampel überquert. Nach Angaben der Polizei fuhr der 48-jährige Fahrer mit seinem Audi über die Fußgänger-Markierung an der Ampel und erfasste das Mädchen. Die Sechsjährige stürzte demnach zu Boden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Von Zeuginnen oder Zeugen erhofft sich die Polizei unter anderem Hinweise dazu, wie die Ampel geschaltet war. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden. Die Beamten ermitteln gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ein freiwilliger Alkoholtest sei negativ ausgefallen.

