Stand: 21.05.2024 07:17 Uhr Schneller als die Feuerwehr: Polizisten löschen Brand

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag im Landkreis Lüchow-Dannenberg einen Brand an einem Wohnhaus gelöscht. Nach Angaben der Einsatzkräfte war das Feuer kurz vor Mitternacht an einem Vordach des Mehrfamilienhauses in Seedorf ausgebrochen. Eine Polizeistreife war zum Zeitpunkt des Notrufs zufällig in der Nähe. Die beiden Beamten löschten gemeinsam mit dem Eigentümer des Hauses das Feuer. Dadurch verhinderten sie wahrscheinlich, dass die Flammen das gesamte Haus und möglicherweise einen Kuhstall erfassen, so die Polizei. Es sei ein glücklicher Zufall gewesen, dass es auf dem landwirtschaftlichen Gelände einen Hydranten und entsprechende Schläuche gab. Als die Feuerwehr eintraf, mussten die Einsatzkräfte nur noch überprüfen, ob das Feuer tatsächlich gelöscht ist.

