Niedersachsen startet in die Badesaison - DLRG warnt Stand: 12.06.2021 08:24 Uhr Mehr Urlauber an deutschen Stränden, weniger sichere Schwimmer: Rettungsschwimmer blicken mit Sorge auf die Badesaison an den Küsten und Binnengewässern.

"Wir befürchten für die Sommersaison 2021 deutlich mehr Probleme und Zwischenfälle am und im Wasser als bereits in der Saison 2020", sagte Achim Wiese, Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). "Viele unterschätzen, wie viel Fitness verloren gegangen ist, wenn sie lange zu Hause sind und sich über einen langen Zeitraum nicht regelmäßig und ausreichend bewegen."

41.000 Rettungsschwimmer bundesweit im Einsatz

Die Rettungsschwimmer seien gut aufgestellt; etwa 41.000 von ihnen stünden bundesweit bereit, um die Wachtürme zu besetzen, sagte Wiese dem NDR in Niedersachsen. Doch Sorgen macht der DLRG, dass immer weniger Menschen schwimmen lernen. Die Corona-Pandemie hat auch hier ihren Teil beigetragen: Schwimmunterricht fiel aus, Bäder blieben geschlossen.

DLRG will kommunale Bäder für Schwimmkurse nutzen

Mit Crashkursen in den Sommerferien soll das Verpasste nun nachgeholt werden. Die Ortsgruppen verhandelten gerade mit den Kommunen über kostenlose Nutzung von Bädern zu diesem Zweck, so Wiese weiter. Auch bei den Rettungsschwimmern sieht die DLRG eine Gefahr. "Die Rettungsschwimmer, die nun starten, sind seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr geschwommen. Das ist natürlich gefährlich", sagte der Sprecher der DLRG in Niedersachsen, Christoph Penning.

Allgemein gilt auch beim Baden derzeit: Abstand halten. Soweit bei der Nutzung von Umkleidekabinen kein ausreichender Abstand zu anderen eingehalten werden kann, besteht eine Pflicht zur Benutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung. "Ferner gilt die Pflicht auch dann, wenn das Abstandsgebot in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel nicht nur vorübergehend nicht eigehalten werden kann", teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit.

50 Badetote im Jahr 2020

In Niedersachsen gab es im vergangenen Jahr 50 Badetote, 43 der Ertrunkenen waren männlich, sieben waren weiblich. Vier Opfer waren jünger als zehn Jahre, hieß es weiter. Niedersachsen ist damit nach Bayern das Bundesland, in dem es die meisten tödlichen Badeunfälle gibt. "Die Baderegeln sind nicht zum Spaß gemacht und gelten nicht nur für Kinder", sagte Wiese.

